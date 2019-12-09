نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2019

موسكو، روسيا (CNN)-- قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، الاثنين، حظر مشاركة روسيا في المسابقات الرياضية الدولية الكبرى لمدة أربع سنوات بسبب عدم امتثال روسيا لتحقيقات الوكالة في تعاطي رياضيين روس للمنشطات.

واقترحت اللجنة المختصة في الوكالة، عدة عقوبات، على خلفية "عدم تعاون" هيئة مكافحة المنشطات الروسية، بشكل كامل خلال تحقيقات الوكالة في ملف الرياضة الروسية.

وأكد متحدث باسم الوكالة لـCNN، أن اللجنة التنفيذية قررت دعم التوصيات في اجتماع لوزان في سويسرا، الاثنين، وحظر روسيا.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قد حذرت روسيا من أنها قد تواجه حظرا من المشاركة في كافة الأحداث الرياضية الكبرى جراء "تضارب" في البيانات المعملية.

وأُمهلت روسيا، لإيضاح سبب هذا "التضارب" أو المخاطرة بالاستبعاد من المشاركة في دورات الألعاب الأوليمبية والبطولات العالمية، فضلا عن حرمانها من استضافة أحداث رياضية كبرى.

وتواجه روسيا، بعد هذا القرار، الاستبعاد من المشاركة في أحداث رياضية ضخمة، من بينها دورة الألعاب الأوليمبية والمقرر إقامتها في طوكيو في يونيو حزيران 2020، وكأس العالم لكرة القدم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.