نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه شقيق أمير قطر رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جوعان بن حمد، رسالة للمنتخب السعودي بعد خسارته نهائي كأس الخليج 24 أمام نظيره البحريني الأحد.

ونشر الشيخ جوعنا بن حمد تغريدة قال فيها: "هارد لك للمنتخب السعودي الشقيق وجماهيره.. قدم الأخضر بطولة رائعة بعناصر ممتازة قادرة على التميز في قادم البطولات، نتمنى لكم التوفيق ونشوفكم إن شاء الله في كأس العالم في قطر 2022".

وتضمنت التغريدة صورا للشيخ تميم بن حمد وهو يصافح لاعبي المنتخب السعودي، ياسر الشهراني وفواز القرني، بعد المباراة النهائية.

وكانت قد توجت البحرين بلقب كأس الخليج 24 بعد فوزها على السعودية بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم على أرضية ملعب الدحيل في قطر.

وتأتي هذه الرسالة بعد أيام قليلة من حديث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عن وجود مفاوضات مع السعودية لحل الأزمة الخليجية.