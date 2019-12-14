الهلال يهزم الترجي ويبلغ المربع الذهبي لمونديال الأندية في قطر

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2019

ما حظوظ الهلال والترجي والسد في مونديال الأندية؟

الهلال على عرش آسيا.. كيف انتزع الزعيم اللقب من اليابان؟

ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –حقق الهلال إنجازا تاريخيا بوصوله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في أول مشاركة له في البطولة، بعد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف.

فعلى أرضية ملعب جاسم بن حمد، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة رغم التفوق الكامل للهلال لكنه فشل بتسجيل الهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح "الزعيم" في خطف هدف الفوز عبر البديل الفرنسي، بافتيمبي غوميز، عند الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بهذا الهدف.

وبهذا الفوز، ضرب الهلال موعدا مع فلامينغو البرازيلي في المربع الذهبي، إذ سيلاقي الفريق مدربه السابق، خيسوس.