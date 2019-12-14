دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أبرز الإعلامي المصري، عمرو أديب، الهدف الذي سجله نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في مباراة ناديه ضد سالزبورغ من زاوية "معجزة"، وكيف تناول الإعلام العالمي هذا الحدث والفيزياء والسحر وراء هذا الهدف.

وقال أديب في البرنامج الذي يذيعه على قناة MBC: "عايز أقول لحضراتكم حاجة ودي انا مقتنع بيها جدا، طبعا ناس كتير بتتكلم عن المهارة والموهبة دي أنا بقدرها جدا، إنما الغول الي جابه محمد صلاح من يومين في سالزبورغ في جزء منه إن مكانش كبير دعوة أمه ودعوة الناس الي بتحبه لأن الغول ده ما يجيش.."

وتابع أديب قائلا: "على فكرة الصحافة الإنجليزية حطاه صفحة أولى.. اعجاز انا كنت فاكر ان الجول بتاع سواريز بتاع برشلونة الي جابه بكعبه هو الإعجاز بس الي عمله محمد صلاح ده! هم يتحدثون عن سحر محمد صلاح يعني مش بتكلموا على جول أو حاجة يعني بتكلموا عن السحر، الجول ده ما يجيش.."

وأضاف: "كتبوا أيضا: الفيزياء الي ورا هدف محمد صلاح في سالزيورغ، شوف الناس بتفسر ازاي انا بقول لحضراتكم مش بس الفيزياء، الرضا، ده شخص محترم طيب أمير ربنا بحبه، فالي حاصل ده جزء منه طبعا في الموهبة وحساسية الرجل والتدريب والصحة والجري قول زي ما انت عايز.."