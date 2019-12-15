ضحية "كعب" محمد صلاح يسخر من ردة فعله.. فكيف علق على الهدف؟

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نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق مدافع نادي واتفورد، البلجيكي كريسيتان كاباسيلي، والذي كان ضحية "الكعب" الذي سجل منه اللاعب المصري محمد صلاح الهدف الثاني فريقه السبت، على الهدف بطريقة طريفة الأحد.

ونشر كاباسيلي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تضمنت صورة له وهو ينظر بحزن إلى لاعبي ليفربول وهم يحتفلون بهدف صلاح.

وكتب اللاعب البلجيكي تعليقا على الصورة قال فيه: "عندما أدركت أنك ستكون جزءا من ملخصات الدوري الإنجليزي لسنوات كثيرة"، على حد تعبيره.

وكان كاباسيلي ضحية الهدف الذي سجله صلاح بكعب قدمه، وذلك بعد أن مرت الكرة بين قدميه وسكنت شباك فريقه معلنة عن الهدف الثاني لليفربول.

وتألق اللاعب المصري في مباراة واتفورد بعد أن سجل هدفين ضمن عبرهما نقاط المباراة لـ"الريدز" والاستمرار في التغريد بصدارة "البريميرليغ".