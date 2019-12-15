نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون، الأحد، مقطع فيديو عبر تويتر لمشجع للهلال يحمل علم السعودية ويمتدح التنظيم والاستقبال في قطر خلال بطولة كأس العالم للأندية 2019، ما أثار ردود فعل واسعة.

ونشر عدد من الإعلاميين القطريين مقطع الفيديو الذي تضمن حديث شخص قالوا إنه سعودي عن حفاوة الاستقبال ومستوى تنظيم قطر لبطولة كأس العالم للأندية.

أثار هذا المقطع ردود فعل عدة على موقع تويتر ردود فعل، إذ شكك عدد من المغردين بجنسية الشاب الذي يظهر في المقطع، في حين رأى آخرون أن الرأي يعبر عن كرة القدم فقط.

وكان قد تغلب الهلال السعودي على الترجي التونسي، السبت، في ربع نهائي مونديال الأندية ووصل إلى المربع الذهبي للبطولة ليضرب موعدا مع فلامينغو البرازيلي.