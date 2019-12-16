أبو تريكة يدعم مسعود أوزيل في موقفه المساند لمسلمي الإيغور في الصين

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة، وهو يشيد بموقف لاعب نادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، حيث انتقد الحكومة الصينية بعد تقارير عن انتهاكات حقوقية في حق مسلمي الإيغور في الصين.

وقال أبو تريكة، خلال تحليله لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي، الأحد، والتي انتهت بفوز السيتي بثلاثة أهداف للاشيئ، إن أوزيل تحدى "غول اقتصادي قوي وهو الصين"، من خلال تصريحاته المنتقدة لحكومة الصين.

وأضاف أبو تريكة، في مقطع الفيديو "أوزيل قرر عدم الانتقال للصين، رغم عرضهم المغري، وهو يواجه ضريبة موقفه الشجاع الأخير، نحن لا نلومه بل نلوم العالم المخيف الذي يحارب كل من له رأي وقضية ويحارب من أجلها".

وتابع "أوزيل الآن تحت الأضواء، وهو قدم مثالا للرياضي صاحب الضمير الحي، وهو الأمر الذي غاب عن الجميع بسبب الخوف، ولا يعادل النية الطيبة سوء فهم الآخرين، سيجازى عن عمله رغم أنه محارب، أشكره لأنه أصبح قدوة للرياضيين".

وكان مسعود أوزيل، وهو مسلم ألماني من أصول تركية، وصف مسلمي الإيغور في الصين بأنهم "محاربون يقاومون الاضطهاد"، موجهًا انتقادات للحكومة الصينية بسبب ما يتعرضون له.

وتباينت على مواقع التواصل الاجتماعي ردود الفعل حول تعليق أبو تريكة على موقف مسعود أوزيل.