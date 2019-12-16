ليفربول يلاقي أتليتكو مدريد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، حامل بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة، مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني في الدور الـ16 للبطولة في الموسم الحالين وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت القرعة التي أجريت، الاثنين، عن لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي مع بروسيا دورتموند الألماني، كما يلاقي ريال مدريد الإسباني فريق مانشستر الإنجليزي، بينما يلتقي فالنسيا الإسباني مع أتلانتا الإيطالي، في دور الـ16 للبطولة.

وفيما يلاقي بايرن ميونخ الألماني تشيلسي الإنجليزي، يلعب يوفنتوس الإيطالي مع ليون الفرنسي.

برشلونة الإسباني سيواجه نابولي الإيطالي في إطار منافسات نفس الدور للبطولة، كما سيواجه لايزبيغ الألماني فريق توتنهام الإنجليزي.

وستقام مباريات دور الـ16 في البطولة بنظام خروج المهزوم في نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب بين كل فريقين.

ويسعى نادي ليفربول الإنجليزي للحفاظ على لقبه، والتي حصدها بالفوز على فريق توتنهام الإنجليزي.