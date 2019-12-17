الهلال يخسر أمام فلامنغو البرازيلي ويتطلع إلى "برونزية" المونديال

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2019

ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر الهلال السعودي أمام فلامينغو البرازيلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدا مع الخاسر من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

فعلى أرضية ملعب خليفة الدولي في قطر، تقدم الهلال عند الدقيقة 19 عبر سالم الدوسري، ونجح الفريق السعودي بالمحافظة على هدفه.

وفي الشوط الثاني، نجح فلامنغو في تسجيل التعادل عبر جورجيان دي أراسكايتا، عند الدقيقة 49، قبل أن يضيف برونو هينريكي الهدف الثاني عند الدقيقة 78، ويسجل علي البليهي الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة، وصل الفريق البرازيلي إلى المباراة النهائية، ليواجه الفائز من مباراة ليفربول ومونتيري في النهائي في حين سيواجه الهلال الخاسر من هذه المباراة.