نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنهى السد القطري مشاركته المخيبة في كأس العالم للأندية 2019 والذي تستضيفه قطر، بهزيمة قاسية أمام الترجي التونسي بسداسية مقابل هدفين الثلاثاء.

فعلى أرضية ستاد خليفة الدولي، تقدم الترجي عند الدقيقة السادسة عبر الليبي حمدو الهوني، قبل أن يضيف أنيس البدري الهدف الثاني عند الدقيقة 13 ويسجل اللاعب نفسه الهدف الثالث من علامة الجزاء عند الدقيقة 26.

قلص السد الفارق عبر الجزائري بغداد بونجاح عند الدقيقة 32 من علامة الجزاء، لكن الهوني سجل الرابع للترجي عند الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، قلص حسن الهيدوس الفارق للسد بالهدف الثاني عند الدقيقة 49 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الفريق التونسي الهدف الخامس عبر الهوني عند الدقيقة 74، ثم اختتم سامح الدربالي أهداف الترجي عند الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، احتل الفريق التونسي المركز الخامس وجاء السد في المركز السادس وقبل الأخير، ليختتم مشاركته المخيبة في مونديال الأندية.