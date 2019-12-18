تداول فيديو لحضور أمير قطر مباراة الهلال وفلامينغو من المدرجات

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال حضوره مباراة الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية الثلاثاء.

ونشر عدد من المغردين ووسائل الإعلام القطرية المقطع الذي يظهر فيه أمير قطر وهو يجلس وحوله مدرجات فارغة ويتابع اللقاء بينما يبتسم للكاميرا التي كانت تصوره.

وكان قد خسر الهلال أمام نظيره البرازيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد ليودع المنافسة على لقب البطولة ويلعب من أجل الحصول على المركز الثالث أمام الخاسر من مباراة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي.

وكانت قد استضافت قطر بطولة كأس العالم للأندية بعد أيام قليلة من احتضان بطولة كأس الخليج بنسختها رقم 24، والتي توج المنتخب البحريني بلقبها.

وكرم أمير قطر المنتخب البحريني المتوج بلقب "خليجي 24" كما صافح مدرب المنتخب السعودي، إيرفي رونارد، بعد أن حصدت السعودية المركز الثاني في البطولة، وفقا لما أظهرته الصور المتداولة.