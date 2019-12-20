أسماء لاعبي يوفنتوس باللغة العربية في كأس السوبر الإيطالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي يوفنتوس ارتداء لاعبيه قمصانا تحمل أسماءهم وأرقامهم باللغة العربية في مباراته أمام لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي، التي سُتلعب الأحد المقبل بالعاصمة السعودية، الرياض.

وتزامنًا مع ذلك، طرح يوفنتوس 500 صندوق يحتوى قمصان وشارات الحدث على متجره الإلكتروني، حيث تم بيع جميع القطع التي تحمل أسماء 3 من نجومه، هم كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، وأنتونيو كينلي، إضافة إلى قطع أخرى مازالت متاحة للبيع باسم لاعبيه ميراليم بيانيتش وماتيس دي ليخت.

وباع يوفنتوس القطعة الواحدة بـ 250 دولارًا، فضلا عن إتاحته شراء قمصان لاعبيه المزينة باللغة العربية متاجره بمدينتي تورينو وميلانو. ويُتوقع أيضًا أن يتم طرحها في متاجر بالرياض وجدة.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني إن القميص المُزين بالخط العربي تم تصميمه بالتعاون مع فنان الخط العربي السعودي - المغربي الشهير شاكر كشغري.

وتتضمن الأرقام على الزي تصميم لكلمة يوفنتوس بالخط العربي، مع وجود اسم كل لاعب على حدا باللغة العربية.

ونقلت موقع النادي عن جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس، قوله إنه "من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس أنه، مرة أخرى، قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أيضاً على اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة. التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري، يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي".

من جانبه، قال شاكر كشغري إن "الكبرياء والعاطفة من ضمن جذور الثقافة العربية، كما هو الحال مع كرة القدم واللاعبين والمشجعين في جميع أنحاء العالم. يعد الخط من أقدم التقاليد، بينما تزداد أهمية دور كرة القدم في المجتمع: هذا التصميم يوحد هذين الجانبين".