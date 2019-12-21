بعد خسارة الهلال.. النصر ينشر تغريدة حول "من شرف العرب" في كأس العالم

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أقل من ساعة على خسارة الهلال السعودي أمام نظيره مونتيري المكسيكي، السبت، بركلات الترجيح في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، نشر نادي النصر تغريدة ذكر فيها أنه من حقق "أول انتصار عربي عالمي".

ونشر النصر التغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "تزامنا مع اقتراب نهائي كأس العالم للأندية نستذكر جميعاً من أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومن حقق أول انتصار عربي عالمي".

وأضاف الفريق السعودي في التغريدة التي تضمنت مقطع فيديو من مشاركة النصر في مونديال الأندية عام 2000، قائلا: "ومن شرّف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف النصر السعودي"، على حد تعبيره.

وشهد موقع تويتر نقاشات عدة بين مشجعي الهلال ومحبي النصر، بعد إخفاق الأول في الحصول على "برونزية" المونديال بعد الخسارة بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح أمام مونتيري.

ونستعرض فيما يلي بعض التغريدات: