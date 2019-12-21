تداول فيديو لرئيس البرازيل مرتديا قميص منتخب قطر خلال خطاب لشعبه

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول إعلاميون قطريون ووسائل إعلام قطرية، السبت، مقطع فيديو يُظهر رئيس البرازيل، جير بولسونارو، وهو يرتدي قميص المنتخب القطري خلال كلمة وجهها لأبناء شعبه.

ونشر الإعلامي القطري خالد جاسم فيديو يُظهر حديث الرئيس البرازيلي وهو يرتدي قميص منتخب قطر، وعلق على المقطع قائلا: "الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يرتدي قميص منتخبنا أثناء خطابه للأمة البرازيلية "عدد سكانها 220 مليون نسمة"".

وكانت قد نشرت قناة الكأس القطرية، صورة لبولسونارو وهو يرتدي قميص المنتخب القطري خلال الخطاب الذي وجهه السبت للبرازيليين.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأثار هذا المقطع العديد من ردود الفعل، إذ اتهم البعض الدوحة بدفع المال للرئيس البرازيلي من أجل ارتداء قميص منتخبها في حين رحب البعض الآخر بالخطوة واعتبروها دليل على الصداقة بين البلدين.

وكان قد أجرى الرئيس البرازيلي زيارة إلى عدد من دول الخليج منها قطر، وفدم له أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قميص المنتخب القطري الذي يحمل الرقم "22" كهدية.

وفيما يلي بعض التعليقات على خطوة الرئيس البرازيلي: