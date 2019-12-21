سالم الدوسري أفضل لاعب عربي لعام 2019 باستفتاء CNN بالعربية

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

حصريا لـCNN.. سالم الدوسري يُقيم تجربته مع فياريال ويتحدث عن مستقبله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز اللاعب السعودي لنادي الهلال، سالم الدوسري، باستفتاء CNN بالعربية لأفضل لاعب عربي لعام 2019 بعد أن حصل على نسبة تصويت وصلت إلى أكثر من 64%.

وتنافس الدوسري مع النجم المصري محمد صلاح، الذي حل ثانيا بنسبة تصويت وصلت إلى 29.3%، في حين جاء نظيره الجزائري رياض محرز في المركز الثالث بنسبة وصلت إلى 4.7% والقطري أكرم عفيف في المركز الرابع بـ1.8%.

وتحصل لاعب الهلال السعودي على نسبة تصويت وصلت إلى 64.2% من أصل 139 ألف و898 صوتا شاركوا في هذا الاستفتاء.

وقدم الدوسري موسما مميزا مع "الزعيم" بعد أن ساهم بشكل كبير بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الفريق، كما أنه قدم مستويات ملفتة في بطولة كأس العالم للأندية وقاد فريقه للمربع الذهبي.