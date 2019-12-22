نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب المصري، عمرو وردة، الأحد، جدلا كبيرا وتعرض لانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن احتفل بطريقة وُصفت بـ"الغريبة" بهدف سجله في الدوري اليوناني.

وتداول مغردون ووسائل إعلام مصرية لقطات لاحتفال وردة بهدفه في مباراة فريقه لاريسا اليوناني أمام بانيونيوس، الأحد، إذ قام بخلع قميصه ورفع سرواله إلى فوق منطقة البطن.

أثار هذا الاحتفال العديد من ردود الفعل الغاضبة من تصرف اللاعب المصري، إذ قال أحد المغردين: "احتفال عمرو وردة يدل على عدم اتزانه نفسيا والله".

وعلق مغرد آخر على طريقة احتفال وردة قائلا: "عمرو وردة اي دا انا وانا برفع البنطلون ف الكلية"، على حد تعبيره.

وكان قد أثار اللاعب المصري جدلا كبيرا خلال بطولة كاٍس أمم أفريقيا 2019 بعد اتهامه بالتحرش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفتاتين، ليتم استبعاده من القائمة المشاركة في البطولة قبل أن يقرر الاتحاد المصري العدول عن قراره والسماح له بخوض مباراة المنتخب في دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا، بضغط من بعض اللاعبين والجهاز الفني.

وأشعلت قضية وردة في ذلك الحين غضب الجمهور المصري الذي رأى أنه ألقت بظلالها على مستوى المنتخب وتسببت بشكل مباشر بخروج "الفراعنة" مبكرا من البطولة التي استضافتها مصر.