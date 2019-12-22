نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر نادي يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو يُظهر قمصان لاعبيه وقد كتبت عليها الأسماء باللغة العربية قبيل السوبر الإيطالي أمام لاتسيو والذي سيُقام الأحد في السعودية.

وظهرت أسماء لاعبي "السيدة العجوز" ومنهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مكتوبة باللغة العربية في خطوة نادرة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ النادي الإيطالي العريق.

وسيواجه اليوفي نظيره لاتسيو على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، الأحد، في السوبر الإيطالي الثاني الذي تستضيفه المملكة.

وكان قد حسم يوفنتوس لقب هذه البطولة الموسم حين واجه ميلان على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، وحقق الفوز حينها بهدف نظيف.

وحقق لاتسيو لقب هذه البطولة في النسخة قبل الماضية والتي أقيمت على أرضية ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، روما، وتغلب حينها على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.