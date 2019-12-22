رفع محمد صلاح علم مصر في قطر وتعليق أبوتريكة يثيران تفاعلا بتويتر

نشر الأحد ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار رفع اللاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لعلم بلاده بعد نهائي بطولة العالم للأندية في قطر، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح يرفع علم مصر بعد نهاية المباراة وسط حشد من المصورين والإعلاميين

وتداول نشطاء حوار محمد صلاح مع نجم الكرة المصرية السابق، محمد أبوتريكة على قناة بي ان سبورت، حيث قال أبوتريكة مخاطبا صلاح عقب المباراة: "انا سعيد انك حاطط علم مصر عليك يا صلاح"، ليرد الأخير قائلا: "شفت الشياكة يا أبوتريكة".

ويأتي هذا بعد فوز ليفربول بنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تغلب على فلامينغو البرازيلي، السبت، بهدف نظيف في المباراة النهائية على أرضية ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية، الدوحة.

وكان لاعب ليفربول، أليكس أوكسليد تشامبرلين، قد وصف "حالة الهوس" بنجم الفريق، المصري محمد صلاح بالأمر الذي "لا يصدق" خلال مباريات كأس العالم للأندية، حيث قال في مقابلة سابقة مع موقع نادي ليفربول: " "من الجيد أن نرى في كل مرة ينادونه (صلاح) باسمه، وبنظرة خجولة مني أرى ما يفعله، إنه يحاول الحفاظ على ابتسامة بسيطة، لكن يمكنني الشعور أن هذا من الداخل يجعله سعيدًا وفخورًا حقًا".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: