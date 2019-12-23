كيف تصرف رونالدو عندما تقلد الميدالية الفضية لكأس السوبر الإيطالي؟

نشر الاثنين ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية لمتحدة (CNN)— نزع كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، الميدالية الفضية عند تقلده لها في ختام مباراة كأس السوبر الإيطالي، بعد خسارة فريقه أمام منافسه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأظهر مقطع فيديو، أن رونالدو لم يكن راضيًا عن أدائه غير المُوفق في المباراة التي لٌعبت على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية، الرياض، مساء الأحد.

وفيما كان لاعبو لاتسيو يحتفلون بحصدهم لكأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة، قام رونالد بالتخلص مباشرة من ميدالية المركز الثاني، ونزعها عن صدره.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن تصرف رونالدو كان كاشفا لحالة الغضب التي حلت به بعد خسارة فريقه، ووصفت ما فعله بأنه "يخلو من الروح الرياضية".

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس في يوليو تموز 2018 بموجب صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، بعد مسيرة حافلة دامت لنحو 9 سنوات تخللتها العديد من الإنجازات في النادي الملكي ريال مدريد.