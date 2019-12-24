دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم قفازات حارس منتخب مصر السابق عصام الحضري ضمن معروضات متحف الفيفا، واحتفى بكونه أكبر لاعب سنًا يشارك في بطولة كأس العالم.

وقال الفيفا، في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء: إن "قفازات السد العالي عصام الحضري من كأس العالم 2018 أحد معروضات "كرة القدم والعالم العربي في متحف FIFA.. كانت المباراة الدولية الأخيرة في مسيرة الحارس العملاق، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات بالإضافة لكونه أول أفريقي ينجح في صد ركلة جزاء في تاريخ كأس العالم".

وكانت آخر مباراة دولية لعبها الحضري مع منتخب مصر أمام السعودية في منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

ورُغم خروج منتخب مصر المُبكر من البطولة وخسارته أمام منافسه السعودي بهدفين مقابل هدف، فإن الحضري تصدى لركلة جزاء للاعب سالم الدوسري.

وقتها، كان عمر الحضري، المولود في يناير كانون الثاني 1973، 45 عامًا و5 أشهر، ليصبح اللاعب الأكبر سنًا من حيث المشاركة في كأس العالم، ما مكنه من كسر رقم الحاس الكولومبي فاريد ماندراغون الذي تخطى سن 43 عامًا حينما شارك منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014.