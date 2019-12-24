نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف اللاعب الجزائري لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، عن إمكانية رحيل كل من الإسباني ديفيد سيلفا والبرازيلي فيرناندينيو عن النادي "السماوي" نهاية الموسم الجاري.

وقال محرز في تحد مع زميله الفرنسي في الفريق بنجامين ميندي إن سيلفا وفيرناندينيو سيغادران الفريق بنهاية الموسم، وهو التصريح الذي قوبل بضحكة تحمل شيئا من الاستغراب من جانب ميندي.

وتداولت وسائل إعلام بريطانية أنباء ذكرت فيها أن اللاعب الجزائري كشف هذا السر عن طريق الخطأ، إذ من غير المعتاد أن يتحدث أحد لاعبي الفريق عن رحيل لاعب آخر دون أن يعلن الأخير ذلك بنفسه.

وفي سياق متصل، رأى لاعب نادي مانشستر سيتي السابق، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، سمير نصري، أن اللعب بجوار محرز أفضل من مجاورة اللاعب المصري محمد صلاح.

وقال نصري في حوار مع صحيفة La buteur إن صلاح يبحث عن تسجيل الأهداف والإحصائيات، وأضاف لاعب أرسنال والسيتي سابقا قائلا: "لا أريد أن أقول إن صلاح أناني لكنه يبحث عن الأهداف والإحصائيات".

وأشار نصري إلى أن صلاح لاعب "فردي" في حين أن محرز يلعب بجماعية، كما أن الأخير جزائري لذلك فهو يفضل أن يلعب بجانبه على مجاورة اللاعب المصري لنادي ليفربول.

ويتنافس كل من محرز وصلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، كما يشكل السنغالي ساديو ماني الضلع الثالث للمنافسة على هذه الجائزة التي فاز بها اللاعب المصري العام الماضي.