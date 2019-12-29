نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء الأحد، بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم خلال حفل في دبي.

وجاء تتويج رونالدو على هامش فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي. وتصدر نجم يوفنتوس الإيطالي نجوم العالم، من حيث عدد أصوات الجائزة، حيث كان في المنافسة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ونجما ليفربول الإنجليزي الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح.

وقبيل تسليمه الجائزة سُئل رونالدو عن ارتقائه الخيالي لدى تسجيله رأسية هدفه الأسطوري في شباك سامبدوريا الإيطالي، قال: "إنه هداف رائع، منذ بداية عملي سجلت أكثر من 700 هدف، وربما من الصعب القول أيهما كان صعبًا بالنسبة لي".

واستدرك رونالدو: "لكن عندما يكون بالرأس ربما يكون الأفضل، يقولون إنني قفزت على ارتفاع 2.56 لكنني متأكد تمامًا أنني كانت أعلى من ذلك".