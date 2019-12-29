نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصد المغربي عبدالرازق حمدالله نجم نادي النصر السعودي جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب عربي بالدوريات العربية في 2019.

تتويج حمدالله جاء في حفل عُقد للجائزة على هامش فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، حيث سلمه إياها الإيطالي فابيو كابيلو، المُدرب السابق لنادي آيه سي ميلان والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم.

ونال حمدالله الجائزة على حساب عدد من نجوم الكرة العربية، وهم: أكرم عفيف من نادي السد القطري، وسالم الدوسري من الهلال السعودي، وطارق حامد من الزمالك المصري، ويوسف بلايلي من الأهلي السعودي.

وقاد نجم النصر السعودي فريقه للفوز بالدوري السعودي في الموسم الماضي، إضافة إلى كونه الأكثر تهديفًا في مختلف البطولات الكروية.

وهكذا كان التفاعل عبر تويتر مع لحظة إعلان تتويج عبدالرازق حمدالله بجائزة أفضل لاعب عربي: