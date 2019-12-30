نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، اللاعبة المصرية ثريا محمد لاعبة المنتخب المصري والنادي الأهلي، ضمن قائمته لأفضل 10 لاعبين من حيث الأداء الفردي على مستوى العالم في كرة السلة الثلاثية خلال عام 2019.

واختيرت ثريا بعد أدائها خلال بطولة أفريقيا لكرة السلة في السنغال، والبطولة الأفريقية لكرة السلة الثلاثية في أوغندا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأبرز مهارات ثريا محمد الشهيرة باسم "كليوباترا" في كرة السلة.