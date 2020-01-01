حصريا لـCNN.. سالم الدوسري يُقيم تجربته مع فياريال ويتحدث عن مستقبله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسلم جناح نادي الهلال السعودي سالم الدوسري، جائزته، كأفضل لاعب عربي في استفتاء CNN بالعربية لعام 2019.

وفاز اللاعب السعودي لنادي الهلال، سالم الدوسري، باستفتاء CNN بالعربية لأفضل لاعب عربي لعام 2019 بعد أن حصل على نسبة تصويت وصلت إلى أكثر من 64% متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي حل ثانيا بنسبة تصويت وصلت إلى 29.3%.

وجاء نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، في المركز الثالث بنسبة وصلت إلى 4.7% والقطري أكرم عفيف في المركز الراب بـ1.8%.

وحصل لاعب الهلال السعودي على نسبة تصويت وصلت إلى 64.2% من أصل 139 ألف و898 صوتا شاركوا في هذا الاستفتاء.

وقدم الدوسري موسما مميزا مع "الزعيم" بعد أن ساهم بشكل كبير بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الفريق، كما أنه قدم مستويات ملفتة في بطولة كأس العالم للأندية وقاد فريقه للمربع الذهبي.