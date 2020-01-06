دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قلد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ورئيس نادي ألميريا الإسباني، نطحة زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ولاعب المنتخب الفرنسي السابق، للاعب المنتخب الإيطالي السابق ماركو ماتيرازي، خلال نهائي كأس العالم 2006 بين إيطاليا وفرنسا.

واستقبل آل الشيخ، زيدان في العاصمة السعودية الرياض، ونشر فيديو يقلد فيه "نطحة ماتيرازي"، في تغريدة له على تويتر، أشار فيها إلى حساب اللاعب الإيطالي السابق.

ويتواجد مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، في السعودية، للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي ستقام في السعودية في الفترة من 8 إلى 12 يناير كانون الثاني الجاري، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا.