اختبأ في "الغسالة".. لاعب إنجليزي يوقع زميله بمقلب في يوم ميلاده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقع لاعب نادي وستهام، الإنجليزي جاك ويلشير، مواطنه وزميله في الفريق، ديكلان رايس، بمقلب في يوم ميلاده.

ونشر ويلشير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يختبئ في "الغسالة" بانتظار قدوم رايس، وعندما أتى الأخير فتح لاعب أرسنال السابق باب الغسالة ليفزع رايس من تصرف زميله.

وانتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي كما تداولته وسائل إعلام بريطانية عدة بعد أن نشره ويلشير عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام.

وكان جاك ويلشير أحد أبرز لاعبي أرسنال مطلع العقد الماضي، لكن الإصابات لاحقته حتى رحل عن "الغانرز" وانتقل إلى صفوف الجار، وستهام.