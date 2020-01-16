"اضرب يا بدري".. نادي الاتحاد السعودي يدعّم صفوفه بضم أنيس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، ضم اللاعب التونسي أنيس البدري، إلى صفوفه، وفقا لبيان نشره النادي على صفحته الرسمية.

واوضح الاتحاد في بيانه: "تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي مع الدولي التونسي أنيس البدري لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في المرحلة المقبلة من المنافسات، بعقد لمدة عامين ونصف."

وأضاف: "تمت مراسم التوقيع في دبي، بحضور نائب رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم الأستاذ أحمد بن عصام كعكي، بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي.. وتمنى المجلس التوفيق للاعب، وأن يسهم مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية".

ونشر نادي الاتحاد هذا الإعلان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مرحبا باللاعب الجديد في صفوف الفريق بوسم حمل اسم "اضرب يا بدري".