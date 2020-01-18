من هو "رمز الرياضة السعودية" الذي استذكره مدير مكتب محمد بن سلمان؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو للأمير عبدالرحمن بن سعود الذي وصفه بـ"رمز الرياضة السعودية" بعد 16 عاما على وفاته.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره العساكر على صفحته بتويتر، بتعليق قال فيه: "أستذكر الأمير عبدالرحمن بن سعود رمز الرياضة السعودية كان حضوره شُعلة انتصارات وحديثه يرجح موازين الحماسة صنع روحا للمنافسات.. وفريقا كبيرا وإن مرت 16 عاما على رحيله يرحمه الله يظل الذهبي الذي يستوطن الذاكرة".

وفي تغريدة منفصلة نشر العساكر مقطع فيديو لأبرز التصريحات التي أدلت بها الأميرة هيفاء آل مقرن، بعد صدور موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تعيينها مندوبة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وقال العساكر في تعليق على الفيديو الذي يبرز أيضا سيرة الأميرة هيفاء وخبرتها العملية: "ثقة ملكية.. لكفاءة تنموية الأميرة @HaifaAlMogrin إحدى ثمار التنمية البشرية في بلادي طموحات التطوير ومنجزها.. يستحقان الإشادة وفقها الله.. ولمملكتنا الخير والتقدم".