محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

ما هي رسالة يورغن كلوب إلى محمد صلاح وزملائه بالموسم الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد اللاعب المصري، محمد صلاح، على سؤال حول كون مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي نجح بخطف نقطة من ليفربول خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، قائلا بشكل ساخر: "لأنني كنت مصابا".

ففي مقابلة مع قناة "2SPORTEN" النرويجية، سئل صلاح عن السبب الذي جعل اليونايتد الفريق الوحيد الذي خطف نقطة من فريقه، قال اللاعب المصري مازحا: "لأنني كنت مصابا"، على حد تعبيره.

وأردف صلاح ضاحكا بقوله: "لا، أعتقد أنهم لاعبوا مباراة جيدة ضدنا، وكانت لدينا فرصة للفوز باللقاء لكننا لم نكن محظوظين هذا أمر يحدث فهي مباراة تعادلنا فيها وحان الوقت للتركيز على المباراة المقبلة".

وسيواجه ليفربول غريمه التقليدي على أرضية ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في محاولة للحفاظ على الفارق الشاسع مع أقرب ملاحقيه.

ويتصدر "الريدز" جدول الترتيب العام لـ"البريميرليغ" برصيد 61 نقطة على بعد 14 نقطة عن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة للأول، وهو الأمر الذي يقربه بشكل كبير من تحقيق لقب الموسم الحالي مع تبقي 15 جولة على النهاية.

يذكر أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم ينجح صلاح بالتسجيل في شباكه طيلة السنوات التي لعب فيها بصفوف قطب مدينة ليفربول الأحمر.