دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظيت تغريدة الممثلة المصرية رشا المهدي والتي هنأت فيها اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بإحرازه ثاني أهداف ليفربول الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، الأحد، في الدوري الإنجليزي، بردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت الممثلة المصرية فيما يشبه حديث الأم إلى ابنها، حسبما وصف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، محمد صلاح بعدم خلع قميص الفريق في الطقس البارد، بعد أن هنأته بالهدف الذي أحرزه في الثانية الأخيرة من عمر المباراة.

وقالت رشا المهدي في تغريدتها، "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني في السقعة يا قلب مصر"

وتباينت ردود الفعل على تغريدة رشا المهدي، والتي حققت تداولًا واسعًا على تويتر.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في مباراة مانشستر يونايتد التي أقيمت مساء الأحد، ليعزز ليفربول الإنجليزي صدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تزايد احتمالات أن يحصد فريق اللاعب المصري البطولة مبكرًا، بعد اتساع الفارق بينه وبين بطل النسخة الماضية من البطولة مانشستر سيتي.