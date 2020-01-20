احتفال رونالدو وديبالا بهدف في مباراة بارما يثير ضجة.. فما الذي حدث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشعلت "قبلة عفوية" بين اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله في الفريق، الأرجنتيني بأولو ديبالا، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي مباراة يوفنتوس وبارما التي جمعت الفريقين الأحد، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي، تألق النجمان وسجل رونالدو هدفين ليقود فريقه لانتصار بنتيجة 2-1.

وخلال المباراة وبعد تسجيل اللاعب البرتغالي لأحد الأهداف، ذهب هو وديبالا للاحتفال بالهدف وشهد الاحتفال قبلة جاءت مصادفة بين اللاعبين ما أثار ضجة واسعة في الأوساط الرياضية والإعلامية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول عدد من المغردين صورة للاحتفال وعبر بعضهم عن انزعاجه منه في حين رأى القسم الآخر أنها جاءت مصادفة ومن غير قصد بين اللاعبين.

من جانبه، نشر اللاعب الأرجنتيني صورة لعناق يجمعه ورونالدو خلال المباراة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وعلق على الصورة قائلا: "من أجل الفوز".

ولم يتطرق رونالدو للأمر واكتفى بنشر بعض الصور له أثناء المواجهة، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام.

يذكر أن يوفنتوس حافظ على صدارته للكالتشيو بعد وصوله لنقطة رقم 51 متفوقا على ملاحقه المباشر، إنتر ميلان، بفارق 4 نقاط.

وفيما يلي بعض التغريدات حول هذه القضية: