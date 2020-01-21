دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، قيد أكبر لاعب محترف في العالم، وذلك على أن يخوض مباراة مع أحد فرق الدرجة الثالثة ويدخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب محترف في العالم.

ونشر الاتحاد المصري الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إذ أكد أنه سجل قيد اللاعب عز الدين بهادر، الذي يبلغ من العمر 75 عاما، ليكون أكبر لاعب محترف في العالم.

وسيلعب بهادر مع نادي 6 أكتوبر في دوري الدرجة الثالثة المصري، ليدخل موسوعة غينيس بعد أول مباراة سيخوضها، حسبما طلب مندوبو الموسوعة، وفقا للاتحاد.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم صورا من الاجتماع الذي جمع اللاعب بالمدير التنفيذي للاتحاد ومسؤولين في النادي، خلال الاجتماع الذي جمع هذه الأطراف في مكتب المدير التنفيذي.