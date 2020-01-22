هدف قاتل يطير بالسعودية إلى أولمبياد طوكيو بعد غياب 24 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حجز المنتخب السعودي لكرة القدم، الأربعاء، مقعده في الألعاب الأولمبية الصيفية والمزمع إقامتها في العاصمة اليابانية، طوكيو، الصيف المقبل، وذلك بعد غياب دام 24 عاما.

ونجح الأخضر بالفوز على أوزبكستان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، ليحجز مقعدا له في النهائي.

وسينتظر المنتخب السعودي الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع أستراليا وكوريا الجنوبية في وقت لاحق الأربعاء.

وتمتلك آسيا ثلاثة مقاعد لكرة القدم في الأولمبياد، إذ يتأهل المنتخبان اللذان يبلغان نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بالإضافة إلى صاحب المركز الثالث في البطولة.

وكان قد تصدر الأخضر مجموعته التي ضمت كل من سوريا وقطر واليابان، بعد أن نجح بالتغلب على المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف وحيد وتعادل مع قطر سلبيا وتغلب على سوريا بهدف نظيف.

وفي الدور ربع النهائي، واجهت السعودية تايلاند وتغلبت عليها بهدف نظيف، لتبلغ نصف النهائي وتواجه أوزبكستان وتفوز عليها بهدف سجله ناصر العمران عند الدقيقة 87.

وتعود آخر مشاركة للمنتخب السعودي بالأولمبياد إلى عام 1996 خلال الألعاب الأولمبية التي استضافتها أمريكا، وخرج حينها الأخضر من الدور الأول بعد أن تلقى 3 خسائر.