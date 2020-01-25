بعد إهدار فالنسيا ركلة جزاء.. لعنة بيكيه تطارد الخفافيش أمام برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت مباراة برشلونة وفالنسيا، السبت، رقما غريبا يخص مدافع الفريق الكتالوني، جيرارد بيكيه، والذي تسبب بركلة جزاء تصدى لها الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

والرقم الغريب هو أن بيكيه كان قد تسبب بركلتي جزاء أمام فالنسيا، وللمصادفة فقد تصدى حارس برشلونة السابق، التشيلي كلاوديو برافو، للركلة الأولى عام 2015 ونجح شتيغن بإبعاد الثانية، وفقا لموقع OPTA للإحصاء.

ولم يقدم برشلونة شوطا أولا مقنعا على أرضية ملعب ميستايا في فالنسيا، واكتفى الفريق الكتالوني بالاحتفاظ بالكرة دون فاعلية أو تشكيل خطورة على مرمى المنافس.

بالمقابل، قدم فالنسيا شوطا جيدا نسبيا نجح فيه بإغلاق مناطقه وشكل خطورة في أكثر من مناسبة على مرمى الفريق الضيف.

يذكر أن هذه هي المباراة الثانية للمدرب الجديد لبرشلونة كيكي سيتين، إذ كان قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمام غرناطة بهدف نظيف.