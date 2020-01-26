نشر الأحد ، 26 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه أسطورة الحراسة الألمانية، أوليفر كان، الأحد، رسالة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في ظل أنباء عن خضوعه لعملية جراحية وصفت بـ"الدقيقة".

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت مقطع فيديو لكان وهو يقول: "مرحبا، أتمنى لك الشفاء يا شيخ تركي، أتمنى أن أراك قريبا يا صديقي".

وكان قد تداول عدد من المغردين صورا لرئيس الهيئة العامة للترفيه متمنين له الشفاء، إذ نشر الإعلامي السعودي، وليد الفراج صورة لآل الشيخ بتغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال الفراج في تغريدته: "اسال الله تعالى ان تعود الى ارض الوطن وانت بالف صحة وعافية، الف سلامات لمعالي المستشار تركي ال الشيخ، طهور باْذن الله"، على حد تعبيره.

يذكر أن الأنباء تضاربت حول عملية آل الشيخ، إذ وصفها البعض بـ"الدقيقة" دون الكشف عن تفاصيل إضافية حولها.