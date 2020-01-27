نشر الأحد ، 26 يناير / كانون الثاني 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رحل أسطورة كرة السلة الأمريكي، كوبي براينت، في حادثة تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، الأحد، وفقا لما أفاد به مصدران منفصلان لـCNN.

ونقل موقع TMZ الأمريكي خبر رحيل براينت، عن عمر يناهز 41 عاما، في حادثة تحطم المروحية، قبل أن يؤكد مصدران لـCNN هذه الأنباء.

ولد أسطورة كرة السلة الأمريكي في 23 أغسطس/آب من عام 1978، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 1996 مع لوس أنجلوس ليكرز، وهو الفريق الذي تألق بصفوفه وصنع التاريخ معه.

وبلغ براينت من العمر 18 عاما وشهرين عندما خاض أول مباراة له في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة في أمريكا (NBA) ليصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة في هذه البطولة عبر التاريخ.

تحصل نجم السلة الأمريكي على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية ويحتل المركز الثالث في قائمة أكثر المسجلين في تاريخ NBA وحصد 5 ألقاب مع ليكرز في هذه البطولة.