دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى السفير المصري في السودان، اتصالا هاتفيا مع رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، الثلاثاء، أكد خلاله اتخاذ السلطات السودانية جميع الإجراءات اللازمة لحماية بعثة الفريق في البلاد، وكشف عن إلقاء القبض على من وصفهم بـ"المحرضين".

فبعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يهدد جمهور الأهلي بـ"القتل"، شعر قطاع من جماهير الفريق المصري بالقلق وطالبوا الحكومة بالتدخل لحماية البعثة أو نقل المباراة أمام الهلال السوداني إلى دولة محايدة.

وكشف النادي الأحمر، الثلاثاء، عن تلقي رئيسه، محمود الخطيب، اتصالا هاتفيا من سفير مصر لدى السودان، حسام عيسى، أكد فيه أن بعثة الأهلي ستكون في مأمن في السودان، مشيرا إلى أنه اجتمع مع مسؤولين في وزارة الداخلية السودانية وقد أكدوا له أن البعثة ستكون بأمان منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وأكد السفير المصري في السودان للخطيب أنه تم إلقاء القبض على من وصفهم بـ"المحرضين"، في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي أثار قلق الجماهير الأهلاوية.

وسيلتقي الأهلي القاهري بنظيره الهلال السوداني، السبت، ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في مدينة أ/ درمان.

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