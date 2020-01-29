تركي آل الشيخ يهدي أغنية جديدة للأهلي.. فكيف وصف الفريق الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الأربعاء، كلمات أغنية كتبها للنادي الأهلي المصري بعد عودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجانبين.

وشارك آل الشيخ متابعيه عبر موقع فيسبوك، كلمات الأغنية التي مجدت بالأهلي ووصفته بـ"نادي القرن" و"البطل".

نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع .. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع أسياد أفريقيا و لينا في كل مكان علامات .. روح... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Wednesday, January 29, 2020

وعادت العلاقات الوثيقة بين الأهلي ورئيس الهيئة العامة للترفيه مؤخرا بعد أن سحب الجانبان القضايا التي رفعها كل منهما بحق الآخر نتيجة خلافات سابقة.

وفي آخر التطورات على هذا الصعيد، تواصل رئيس النادي، محمود الخطيب، مع آل الشيخ للاطمئنان عليه بعد أن تعرض الأخير لوعكة صحية سافر على إثرها لإجراء عملية وصفت بـ"الدقيقة".

وكان قد رفض فريق القلعة الحمراء قبول استقالة المسؤول السعودي من منصب الرئاسة الشرفية للنادي، ليؤكد الجانبان على متانة العلاقات بينهما.