دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على قمة جبل، جلس مُشجع صغير للهلال السعودي لمشاهدة مباراة فريقه المُفضل أمام نادي أبها، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

المشهد رصدته شبكة القنوات السعودية الرياضية خلال بثها للمباراة، حيث ظهر طفل يتابع بشغف من مكانه على قمة جبل مجاور لاستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها (جنوب غرب المملكة العربية السعودية).

وأشاد مغردون سعوديون باللفتة، وسط تساؤلات عن سبب عدم تمكن الطفل، الذي نصب راية الهلال السعودي بجواره، من دخول المدرجات، وسط مطالب بتكريمه.

وانتهت المباراة لصالح الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف لنادي أبها، لينزع الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

وهكذا جاء التفاعل مع مُشجع الهلال الصغير: