رسميًا.. برشلونة يتعاقد مع المعجزة البرتغالية فرانسيسكو ترينكاو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية -- (CNN) -- وقع برشلونة عقدًا مع أحد أكثر اللاعبين الشباب شهرة في عالم كرة القدم، ووضع شرطًا جزائيًا لعرقلة انتقاله لنادٍ آخر قيمته أكثر من نصف مليار دولار.

وسينضم فرانسيكو ترينكاو إلى النادي الكتالوني في الأول من يوليو/تموز، بعد أن دفع لنادي سبورتنغ براغا البرتغالي رسومًا بقيمة 34.3 مليون دولار مقابل خدماته، وفقًا لموقع برشلونة الإلكتروني.

إضافة إلى دفع مبلغ الشرط الجزائي البالغ 550 مليون دولار أمريكي من أجل قطع الطريق على العروض المنافسة للاعب.

وأصبح اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، جزءًا لا يتجزأ من فريق براغا هذا الموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف وساعد في صنع 6 خلال 21 مباراة حتى الآن.

وساعد ترينكاو براغا في الفوز بكأس رابطة البرتغال هذا الموسم، وهو أول لقب يحصده النادي منذ 2016.

واستقطب المهاجم ذو القدم اليسرى العديد من أكبر الأندية الأوروبية عندما قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2018 – تحت سن 19 عامًا، حيث أنهى البطولة بأكبر عدد من الأهداف.

وقال برشلونة، في بيان: "تريناكو سريع وموهوب، وبرؤية تقنية هو مبدع رائع للأهداف أيضًا".

وسيبقى اللاعب المعجزة في برشلونة حتى انتهاء عقده في 2025 - ما لم يكن هناك ناد آخر على استعداد لدفع 555 مليون دولار كشرط للتخلي عنه. وهو تاسع لاعب برتغالي يلعب في صفوف النادي الكتالوني.