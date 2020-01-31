الزمالك يُخطر الكاف برفضه لعب السوبر الأفريقي في قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبلغ نادي الزمالك المصري، الخميس، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رفضه السفر إلى قطر، لخوض مباراة السوبر الأفريقي مع الترجى التونسي، في 14 فبراير/المقبل.

وأرجع النادي، في خطاب مماثل أرسله إلى اتحاد الكرة المصري، قراره إلى خشيه على حياة لاعبيه من السفر إلى قطر.

وفي وقت سابق اليوم، قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات صحفية: "تلقينا رسائل تهديد بقتل لاعبي الفريق وأعضاء مجلس إدارته في قطر، وكان لابد أن نبلغ الاتحاد الأفريقى بذلك ونعلن موقفنا برفض خوض المباراة في قطر".

وسبق أن أعرب رئيس الزمالك مرتضى منصور، عن رفضه اللعب في قطر، قائلا: "الدوحة مثل تل أبيب".

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد منح الزمالك المصري والترجي التونسي مهلة 15 يومًا قبل المباراة، لإرسال قائمتي لاعبيهما، وذلك من أجل الاستعداد للإجراءات التنفيذية. وتنتهي هذه المهلة يوم غدٍ الجمعة.

وقد يواجه الزمالك عقوبات نتيجة رفضه لعب مباراة السوبر الأفريقي في قطر. ويسعى النادي إلى نقل المباراة إلى مكان آخر.