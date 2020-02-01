مدرب ليفربول يتحدث عن إمكانية مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

ما هي رسالة يورغن كلوب إلى محمد صلاح وزملائه بالموسم الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تطرق المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى تأثير مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخب بلاده.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده قبل مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون السبت، إن الطرفين لم يتخذا قرارا بعد هذا الشأن في إشارة إلى النادي وصلاح.

وأكد مدرب ليفربول أنه يتمنى أن تكون التشكيلة كاملة خلال فترة التحضيرات للموسم القادم، لكن ذلك لن يكون ممكنا بسبب بطولة كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا والألعاب الأولمبية.

وكان قد تأهل المنتخب المصري إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت على أرضه وبين جماهيره.

يذكر أن بداية بزوغ نجم صلاح كانت في الألعاب الأولمبية عام 2012 في لندن والتي سجل خلالها 3 أهداف قادت منتخب مصر إلى الدور الثاني قبل الخسار ة من اليابان بثلاثية نظيفة.