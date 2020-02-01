دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الخطوط الجوية القطرية، السبت، عن توقيع عقد رعاية مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 3 مواسم قادمة، وذلك بعد أقل من موسم على انتهاء عقد النادي مع طيران الإمارات.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية عبر موقعها الرسمي عن توقيع عقد رعاية مع الفريق الباريسي يمتد لثلاثة مواسم قادمة يظهر فيها اسم الخطوط على قميص الفريق الفرنسي.

وسينضم باريس سان جيرمان إلى عدد من الأندية التي وقعت عقود رعاية مع الشركة القطرية، مثل بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني وروما الإيطالي.

وكان قد انتهى عقد الفريق الذي يملكه القطري ناصر الخليفي مع طيران الإمارات نهاية الموسم الماضي بعد 14 عاما تقريبا على الشراكة بين الجانبين.

واتفق سان جيرمان مع شركة "Accor" الفرنسية للفنادق، لتكون الراعي الرسمي للنادي خلال الموسم الحالي وقد ظهر اسمها على قميص الفريق خلال مباريات الموسم.