لاعب منتخب السعودية السابق يتحول إلى بائع سمك.. فما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار لاعب المنتخب السعودي سابقا، سعيد العويران، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبيع السمك احتجاجا على عدم إقامة حفل اعتزال له.

وتداول عدد من المغردين فيديو أظهر العويران وهو يبيع سمك ويقول: "لم يقيموا لنا حفل اعتزال فصرنا نبيع سمك"، في مقطع ساخر ليطلب مزيدا من الاهتمام من القيادة الرياضية في السعودية.

وكان قد وعد رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقا، تركي آل الشيخ، العويران بإقامة حفل اعتزال له تكريما له على ما قدمها للأخضر ولنادي الشباب خلال مسيرته لكن ذلك لم يحدث بعد.

وانتشر وسم "سعيد العويران" في السعودية، على موقع تويتر، وانقسم المغردون بين متعاطف مع اللاعب السابق وبين منتقد له على الطريقة التي يطالب بها بحفل اعتزال.

يذكر أن العويران كان صاحب الأهداف الأكثر شهرة للسعودية في كأس العالم، حينما وقع على هدف "مارادوني" في مرمى بلجيكا في نسخة عام 1994.

فيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع: