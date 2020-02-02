أمير سعودي يكشف حقيقة ظهور نجل ولي العهد بقميص نادي الهلال

ما الأخطاء التي يجب أن يعالجها الهلال قبل نهائي أبطال آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، حقيقة صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها لنجل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتداول مغردون صورة لطفل قالوا إنه الأمير سلمان بن محمد بن سلمان، نجل ولي العهد، خلال زيارته لنادي الهلال وقال آخرون إنه عضو شرف في النادي الأزرق.

وعلق بن مساعد على الصورة قائلا: "هذا غير صحيح فالذي في الصورة ليس الأمير سلمان بن محمد بن سلمان"، على حد تعبيره.

ويبقى ظهور أفراد عائلة ولي العهد السعودي الصغيرة، نادرا، إذ يفضل الأمير محمد بن سلمان إبعاد حياته الخاصة عن الأضواء.

وشغل ولي العهد السعودي الرأي العام العالمي خلال بعض الفترات منذ أن تسلم منصب ولي العهد، وارتبط اسمه بالعديد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي في الداحل ولكن طالته الكثير من الاتهامات في قضايا أخرى أثير حولها الجدل وعلى رأسها مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

فيما يلي بعض التغريدات حول هذه القضية: