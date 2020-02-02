شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي ويوضح أسباب "القرار الأصعب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن حارس النادي الأهلي المصري، المخضرم شريف إكرامي، رحيله عن النادي بعد 23 عاما قضاها داخل أسوار النادي الأحمر، وذلك بنهاية الموسم الجاري.

ونشر إكرامي سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر ذكر فيها الأسباب التي دفعته لاتخاذ "القرار الأصعب" خلال مسيرته الكروية.

وأشار الحارس المصري إلى أنه حاول السيطرة على رغبته باللعب من أجل البقاء في صفوف النادي الذي بدأ مشواره الكروي معه وحاول العمل بجد بهدف الحصول على فرصة للعب مع النادي الأحمر لكن الأمر كان صعبا بمرور الوقت.

ولم يُعلن إكرامي وجهته المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكشف عنها عندما يستقر عليها، ووه شكره لجماهير الأهلي ومسؤولي الفريق، مشيرا إلى أن أحد أسباب خطوته هذه يعود إلى عدم رغبته بإحراج إدارة الفريق بشأن تجديد عقده.