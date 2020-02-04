صحفي يجبر غوارديولا على الاعتراف بخسارة لقب الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجبر أحد الصحفيين مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا على الاعتراف بحسم ليفربول للقب الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الحالية.

فخلال مؤتمر صحفي عقده المدرب الإسباني، سأل صحفي غوارديولا قائلا: "أنتم الآن خلف ليفربول بـ22 نقطة، هل خسرتم اللقب؟ هل تتقبل الحقيقة بعدم إمكانية الفوز؟".

وردا على سؤال الصحفي هز غوارديولا رأسه بالموافقة دون أن يجيب على السؤال، ليقول الصحفي: "هل يمكن أن تعطني إجابة؟"، ورد المدرب الإسباني قائلا: "نعم"، ثم أردف الصحفي قائلا: "لأنني لا أستطيع أن أقتبس عنك هزة الرأس"، على حد تعبيره.

وكان قد خسر السيتي أمام توتنهام هوتسبرز الأحد بهدفين نظيفين سجلهما كل من الكوري الجنوبي هيونغ مين سون واللاعب الهولندي الشاب ستيفن بيرغوين.

وبهذه الخسارة ومع فوز ليفربول على ساوثهامبتون السبت برباعية نظيفة، وسع "الريدز" الفارق إلى 22 نقطة مع السيتي، ليقتربوا بشكل كبير من التتويج بلقب الدوري.