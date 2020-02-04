دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدمت قطر تعهدا بحماية بعثة نادي الزمالك خلال مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، ليوافق النادي المصري على خوض المباراة في الدوحة دون أن يترأس مرتضى منصور البعثة.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء: " تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالا من المهندس هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بوصول تعهد قطري إلى الكاف بتأمين بعثة الزمالك خلال خوض مباراة السوبر الإفريقي".

وأشار النادي المصري إلى أنه سيتلقى التعهد القطري عبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بعد تأكيد منصور على ضرورة الحصول على تعهد قطري بحماية البعثة للموافقة على خوض المباراة في قطر.

ولن يترأس منصور بعثة الزمالك فقد أسند المهمة لعضو مجلس الإدارة، إسماعيل يوسف، وفقا لما ذكره النادي في الخبر.

يذكر أن الفريق المصري سيواجه نظيره التونسي في الدوحة في 14 فبراير/شباط الجاري وذلك بعد جدل كبير أثاره رئيس الزمالك حول أسباب إقامة المباراة في قطر واتهامه للسلطات القطرية بالتخطيط لاعتقال عدد من اللاعبين.