دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اشتبك ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مع تصريحات للمدير الرياضي للفريق إيريك أبيدال، تحدث خلالها عن تقاعس العديد من اللاعبين عندما كان إرنستو فالفيردي مديرًا فنيًا للنادي الكتالوني.

كان أبيدال قد قال في تصريحات صحفية إن العديد من لاعبي برشلونة كانوا غير راضين عن فالفيردي، وبعضهم لا يتدرب بجدية خلال قيادته للفريق، موضحًا أن هذا هو سبب إقالته، وليس النتائج.

في المقابل، أثارت التصريحات ميسي، حيث رد على أبيدال عبر حسابه في انستغرام، مُطالبًا إياه بكشف أسماء اللاعبين الذين لم يعجبهم أسلوب فالفيردي "لأنك إذا لم تفعل فإن تشوهنا جمعيًا"، حسب قوله.

وأضاف ميسي: "اللاعبون مسؤولون عن ما يحدث في الملعب"، لافتا أنهم يعترفون بسوء أدائهم عندما لا يكون جيدًا.

ومضى ميسي قائلا: "أعتقد أن على كل شخص أن يكون مسؤولاً عن عمله وأن يتحمل مسؤولية قراراته".

وفي منتصف يناير/كانون الثاني، أعلن برشلونة تعاقده مع كيكي سيتين كمدير فني للفريق خلفا لفالفيردي، وذلك لمدة موسمين.